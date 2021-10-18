Самого молодого депутата КПРФ заподозрили в пропаганде ЛГБТ после рэп-клипа

Правоохранители проверят самого молодого депутата КПРФ на пропаганду ЛГБТ после его участия в съемках рэп-клипа. Речь идет о 21-летнем Петре Генине из города Киржач, который снялся в клипе рэпера Малыгина на песню Black.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Генин рассказал, что на съемки клипа его позвал друг.

«Он в определенный момент мне позвонил: „А ты не хочешь сняться? Я хочу выпустить клип. Я написал песню“», — отметил депутат.

Он уточнил, что с радостью согласился принять участие. По словам депутата, он знал о концепции клипа только вкратце, его задача заключалась в том, чтобы сидеть в машине вместе с исполнителем, который будет петь.

Однако в конечную версию клипа попали несколько сцен с гей-парой. Депутат узнал, что из-за этого Совет народных депутатов сформировал комиссию по этике. В положении, которая она сформировала, сказано, что Генин принял участие в клипе, включающем запрещенные к распространению сцены.

В результате Генина заподозрили в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. Если обвинения докажут, его могут привлечь к ответственности за нарушение закона.