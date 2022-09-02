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02 сентября 2022, 16:26

Самую красивую собаку выберут в ЯНАО

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В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа проведут конкурс красоты среди собак. Об этом написало ИА “Север-Пресс”.

Мероприятие пройдет в День города 3 сентября в парке “Юбилейный”. Там соберутся хозяева с четвероногими питомцами разных пород. 

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Во время конкурса выберут не только самую красивую собаку, но и отметят самого лучшего хозяина, того, кто больше других преуспел в дрессировке и уходе за животным.

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К участию приглашаются все желающие.

Собаки

Ненецкий автономный округ

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