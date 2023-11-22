Общество 22 ноября 2023, 09:15 «Самое большое несчастье для человека». Песков — о судьбе летчика-перебежчика Беленко Пресс-секретарь Песков: вряд ли летчик Беленко прожил счастливую жизнь РИА «Новости»

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Стать предателем страшней всего, поэтому вряд ли советский летчик-перебежчик Виктор Беленко прожил счастливую жизнь за рубежом. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об этом ТАСС.

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — заявил он.

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Виктор Беленко умер в США в сентябре 2023 года. С ним находились его сыновья Пол и Том. Летчик запросил убежище в Штатах спустя три дня после того, как в 1976 году угнал самолет МиГ-25П в Японию. Во время очередного вылета с аэродрома Соколовка Приморского края 29-летний офицер пролетел на высоте 30 метров, чтобы остаться незамеченным, пересек советско-японскую границу и приземлился в Хакодате. Так противники СССР по холодной войне получили новейшую на тот момент разработку.