Общество 03 апреля 2023, 15:44 Саммит БРИКС в 2024 году примет Казань Путин определил Казань местом проведения встречи глав стран БРИКС в 2024 году РИА «Новости»

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Встреча глав стран БРИКС в 2024 году пройдет в Казани. Место проведения саммита определил президент России Владимир Путин, указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Глава государства этим же указом поручил образовать организационный комитет для подготовки председательства РФ в объединении. Председателем оргкомитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков.

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Владимир Путин также поручил правительству обеспечить финансирование сопутствующих расходов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что минимум 12 стран проявляет интерес к участию в межгосударственном объединении БРИКС. По его словам, обращения поступают уже в официальном порядке. Глава МИД РФ также выразил надежду, что согласование критериев на вступление новых государств в объединение не займет много времени.

В конце января неминуемый переход на единую валюту БРИКС предрекли в Бразилии.