«Сами ошарашены». Соседи ничего не знали об избиении 4-летней москвички

Соседи москвича, задержанного за избиение четырехлетней падчерицы, утверждают, что никогда не слышали ни криков, ни шума в квартире, где жила девочка. Для них стала шоком информацию о том, что ребенок подвергался насилию и попал в больницу с травмами.

Об этом «360» рассказала одна из соседок, проживающая с семьей в одном подъезде.

«Он удочерил девочку, потом родился общий ребенок. Пока вчера не пришел оперуполномоченный, мы ничего не знали. Сами были ошарашены. Мужчина гулял с детьми, водил девочку в садик. Никаких проявлений жестокости мы не видели. А вчера узнали, что девочка даже в больницу попала — рассказал женщина.

Ранее московский Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении отчима четырехлетней девочки.

«16 октября 2020 года сотрудники дошкольного образовательного учреждения, расположенного на территории района Лианозово города Москвы, обнаружили на теле четырехлетней девочки множественные ссадины. Ребенок сообщил, что данные телесные повреждения ей причинил один из родителей», — сообщило ведомство.

Сейчас ребенок находится в больнице, где будет проведено медицинское исследование. Мужчина задержан.