«Сафмар» не подтвердил информацию об обысках у Гуцериева

Представители АО НПФ «Сафмар», совладельцем которого является миллиардер Михаил Гуцериев, опровергли заявления СМИ об обысках в компаниях и дома у бизнесмена.

«Обысков у нас нет никаких», — заявили в пресс-службе группы «Сафмар».

Ранее 17 декабря ряд Telegram-каналов сообщил о том, что обыски проходят дома у Гуцериева, а также в офисах десяти компаний, связанных с бизнесменом.

Группа «Сафмар» — это крупнейший российский многоотраслевой конгломерат. В его состав входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, а также сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, финансовые активы, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы).

По версии журнала Forbes, семья Гуцериева является самой богатой в России. Состояние Гуцериевых, по данным издания, составляет 5,65 миллиарда долларов. Династию представляют основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и его сын Саид Гуцериев.