Самедов вступился за красноярского школьника с прической man bun

Футболист Александр Самедов поддержал школьника из Красноярского края, которого директор и завуч собирались перевести на домашнее обучение из-за прически. Мальчик сделал себе модную стрижку man bun, чтобы быть похожим на Златана Ибрагимовича.

«Конечно, несправедливо. Если человеку нравится Златан Ибрагимович и он хочет ходить с такой прической, почему нет?» — сказал Самедов в комментарии «360».

Он признался, что не знаком с этой историей, но заметил, что человеку нельзя запрещать стричься так, как он хочет, если это никому не мешает.

Он же ничего плохого не делает. Он же никому не мешает. Хочет ходить с такой прической, пусть ходит Александр Самедов.

Минобразования извинилось перед мальчиком с прической Ибрагимовича Подробнее

Очередной скандал из-за внешнего вида детей разразился в школе № 4 Сосновоборска. Директор и завуч настоятельно рекомендовали ученику четвертого класса изменить свой внешний вид, грозя переводом на домашнее обучение. Руководство школы посчитало внешний вид ребенка вызывающим. По мнению администрации, он покрасил волосы в неестественный цвет. Более того, сотрудники нашли, что хвостик напоминает прически 1930-х годов в стиле «гитлерюгенд».

После того, как история вызвала большой резонанс в СМИ, министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника. По ее словам, директору было направлено предостережение. Кроме того, региональное управление Следственного комитета решило проверить учебное заведение.