Самарскую школу проверят после жалоб на суп с пауками

Родители учеников четвертого класса самарской школы № 116 заявили, что дети получили на обед суп с пауками. На жалобы в соцсетях отреагировала прокуратура.

Сейчас прокуроры вместе с экспертами Роспотребнадзора проверяют информацию о супе с насекомыми. После проверки будет дана оценка работе тех, кто организует питание в этой школе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства попадания в суп пауков также выясняет городской департамент образования, сообщило РИА «Новости». Чиновники заверили, что вопрос организации и качества питания для учеников взят на контроль.

«Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка», — подчеркнули в департаменте.

Ранее скандал вокруг организации питания разгорелся в нижегородской гимназии, где сразу несколько детей попали в больницу. При обследовании оказалось, что они заразились норовирусом. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Из-за массового отравления руководство гимназии временно приостановило занятия у младших классов.