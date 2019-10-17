Самарский журналист раскритиковал свою газету и остался без работы

Журналиста Максима Мельникова уволило начальство после того, как он во время публичного выступления раскритиковал работу родной «Самарской газеты». Молодой человек расстроен таким поворотом дел. По его словам, он хотел для издания изменений в лучшую сторону.

Максим выступил на мероприятие MEH&Co. На нем он рассказал о проблемах, существующих в региональных СМИ, в том числе в «Самарской газете». Среди них отставание в digital, отсутствие крупных рекламодателей, самоцензура и недостаток интересных спикеров. Также он прошелся и по конкретным личностям.

«Наш рекламный отдел возглавляет женщина 55 лет, которая в вязании разбирается лучше, чем в digital», — заявил он. Послушать его выступление можно на YouTube.

Реакция руководства издания не заставила себя ждать. Максима Мельникова уволили. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«В это трудно поверить, но надо признаться: после выхода видео с моим стендапом на MEH&Co меня уволили из „Самарской газеты“», — заявил Мельников.

По его словам, его заставили написать заявление по собственному желанию. Он отметил, что «со стороны обиженного высокого начальства сделано все было очень стремно и глупо».

Журналист отметил, что не стал устраивать разборки и не будет претендовать на положенные при увольнении оклады. Также он сослался на слова Басты: «Говорить как есть нужна смелость, а не талант». Теперь Мельников ищет новую работу. И необязательно в Самаре.

«Самарская газета» — одно из старейших изданий Самары. Она появилась в 1884 году. Какое-то время ее главным редактором был Максим Горький.