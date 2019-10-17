Самарский журналист раскритиковал свою газету и остался без работы
Максим выступил на мероприятие MEH&Co. На нем он рассказал о проблемах, существующих в региональных СМИ, в том числе в «Самарской газете». Среди них отставание в digital, отсутствие крупных рекламодателей, самоцензура и недостаток интересных спикеров. Также он прошелся и по конкретным личностям.
«Наш рекламный отдел возглавляет женщина 55 лет, которая в вязании разбирается лучше, чем в digital», — заявил он. Послушать его выступление можно на YouTube.
Реакция руководства издания не заставила себя ждать. Максима Мельникова уволили. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.
«В это трудно поверить, но надо признаться: после выхода видео с моим стендапом на MEH&Co меня уволили из „Самарской газеты“», — заявил Мельников.
По его словам, его заставили написать заявление по собственному желанию. Он отметил, что «со стороны обиженного высокого начальства сделано все было очень стремно и глупо».
Журналист отметил, что не стал устраивать разборки и не будет претендовать на положенные при увольнении оклады. Также он сослался на слова Басты: «Говорить как есть нужна смелость, а не талант». Теперь Мельников ищет новую работу. И необязательно в Самаре.
«Самарская газета» — одно из старейших изданий Самары. Она появилась в 1884 году. Какое-то время ее главным редактором был Максим Горький.