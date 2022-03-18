Самарский криминалист попросил у государства 24 миллиона рублей на опознание трупа Ленина

Начальник самарского «Центра независимой экспертизы на автомобильном транспорте» (ЦНЭАТ) эксперт-криминалист Антон Калмыков запросил более 24 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на опознание трупа Ленина. Калмыков уверен, что в Мавзолее лежит не он. «Ридус» поговорил с ним.

На свое исследование Калмыков запросил у государства 24 303 000 рублей. Еще 17 тысяч рублей он готов добавить из своего личного бюджета. Такая сумма, по словам Калмыкова, потребуется, чтобы изучить тело при помощи зарубежных экспертов. Кроме того, к своему исследованию он намерен привлечь МВД, Генпрокуратуру и СК.

«Нужно будет документировать результаты опознания у американцев и у англичан. То есть мы должны получить результаты своей работы, которые бы признали потом в США и в Великобритании», — поясняет Калмыков.

Криминалист исследует тему Ленина уже 12 лет. Он убежден, что под именем вождя выступал его двойник — и именно его тело находятся в московском Мавзолее.

«С наибольшей степенью вероятности Даниэль де Леон 1852 года рождения, еврей, гражданин США, выступал в роли Николая Ленина (один из псевдонимов Ленина — прим. ред.) с 1918 по 1924 год. Он же указан на фотоснимках как В. И. Ленин и он же похоронен в мавзолее на Красной площади в Москве», — уверен Калмыков.