    17 января 2020, 18:41

    Самарский губернатор намерен запретить отстрел диких собак в регионе

    Артур Блянихов

    Глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в Twitter возмутился, что региональный департамент охоты и рыболовства разрешил отстрел бездомных собак. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, несколько лет назад в регионе был принят закон, который отнес диких собак к «охотничьим ресурсам». Губернатор посчитал недопустимым их отстрел и обозначил, что к безнадзорным животным применимы исключительно гуманные методы.

    Он заверил, что на расширение и строительство приютов для животных будут выделены бюджетные средства. Азаров добавил, что намерен в ближайшее время внести в губернскую думу законопроект, который запретит отстрел диких собак.