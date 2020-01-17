Самарский губернатор намерен запретить отстрел диких собак в регионе

По данным издания, несколько лет назад в регионе был принят закон, который отнес диких собак к «охотничьим ресурсам». Губернатор посчитал недопустимым их отстрел и обозначил, что к безнадзорным животным применимы исключительно гуманные методы.

Он заверил, что на расширение и строительство приютов для животных будут выделены бюджетные средства. Азаров добавил, что намерен в ближайшее время внести в губернскую думу законопроект, который запретит отстрел диких собак.