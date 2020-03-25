Самарский депутат Матвеев: в области игнорируют коронавирус

По информации «Царьграда», об инциденте Матвеев рассказал на личной странице в Twitter. По его словам, 15 марта семья приехала в Новокуйбышевск из Европы.

«В течение недели люди звонили на „горячую линию“ с просьбой их обследовать. И только через семь дней их обследовали врачи, подтвердив инфицирование. Все это время люди ходили на работу. Это все, что нужно знать о том, как в Самарской области борются с эпидемией», — подчеркнул депутат.

Сложившуюся проблему на Совете Думы озвучил депутат из Новокуйбышевска. Он обратил внимание на то, что до сдачи анализов члены семьи вели привычный образ жизни. Мужчина работал в банке, а его жена руководила бюджетной организацией.

Глава Самарского исполнительного комитета общероссийского движения «Сильная Россия» Павел Карпухов уточнил, что возьмет проблему под контроль.

«Бездействие, повлекшее за собой последствия, наказывается по закону. Из-за бездействия соответствующих органов инфицированные ходили на работу и подвергли риску десятки других людей. Необходимо принять меры, отправить на карантин контактировавших с ними сотрудников, — добавил Карпухов.