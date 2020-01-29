Самарский чиновник извинился перед инвалидами. Он называл их «аферистами с пациентским экстремизмом»
26 января Драч в своем Twitter предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы россиян, которые тратят время чиновников, жалуясь на необоснованные отказы в инвалидности. Он заявил, что такие люди — аферисты и симулянты, которые страдают «пациентским экстремизмом».
Извинения он также опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
Уважаемые жители Самарской области, я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободыДмитрий Драч.
Он пояснил, что хотел призвать к борьбе со случаями незаконного установления инвалидности тем, кто не подходил под эту категорию по закону. Он уточнил, что все сотрудники, которые занимались такими махинациями, давно уволены — некоторые из них понесли уголовное наказание.
Драч уточнил, что многие россияне с проблемами здоровья не имеют законных оснований на получение инвалидности. Они наблюдаются у врачей и при ухудшении состояния должны пройти медико-социальную экспертизу. Там их тщательно обследуют, анализируют состояние и медицинские документы и лишь потом выносят решение.