Самарский чиновник извинился перед инвалидами. Он называл их «аферистами с пациентским экстремизмом»

Руководитель самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч извинился за свои слова об инвалидах. Ранее комиссия «Единой России» по этике призывала партию исключить его за такие заявления, но к ее совету не прислушались.

26 января Драч в своем Twitter предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы россиян, которые тратят время чиновников, жалуясь на необоснованные отказы в инвалидности. Он заявил, что такие люди — аферисты и симулянты, которые страдают «пациентским экстремизмом».

Извинения он также опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Уважаемые жители Самарской области, я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы Дмитрий Драч.

Он пояснил, что хотел призвать к борьбе со случаями незаконного установления инвалидности тем, кто не подходил под эту категорию по закону. Он уточнил, что все сотрудники, которые занимались такими махинациями, давно уволены — некоторые из них понесли уголовное наказание.

Драч уточнил, что многие россияне с проблемами здоровья не имеют законных оснований на получение инвалидности. Они наблюдаются у врачей и при ухудшении состояния должны пройти медико-социальную экспертизу. Там их тщательно обследуют, анализируют состояние и медицинские документы и лишь потом выносят решение.