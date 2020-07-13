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    13 июля 2020, 18:52

    Самарские врачи отказались госпитализировать истощенную жертву домашнего насилия. Они приняли ее за алкоголичку

    Мария Шагиахметова

    Жуткая история произошла в Самарской области, где Ольгу Салдину привела в больницу ее сестра. Женщина была в тяжелом состоянии — ее морил голодом и избивал муж. В итоге в МВД по области проводится проверка, сообщает издание «Такие дела».
    Самарские врачи отказались госпитализировать истощенную жертву домашнего насилия. Они приняли ее за алкоголичку

    Сестра пострадавшей Екатерина Заводская рассказала, что получила тревожное сообщение от Салдиной. В нем девушка поделилась, что муж сильно избил ее и вырвал часть волос. Спустя сутки сестра с подругой приехали домой к супругам и застала Салдину в ужасном состоянии. Она похудела до 35 килограммов.

    «Он (муж — прим.ред.) при любых попытках пойти на кухню и поесть ее избивал. Только дочь украдкой могла принести ей воды и один раз „Доширак“. В туалет он ее тоже не пускал», — рассказала сестра. Салдина была сильно истощена на ее теле были синяки, ссадины и гематомы.

    Сестра и подруга вызвали скорую и вместе с Салдиной поехали в центральную больницу Жигулевска. Местные медики сказали, что от женщины пахнет ацетоном и заставили сдать тест на алкоголь. У нее оказалось 0,89 промилле в крови, врачи сослались на то, что Салдина алкоголичка, а значит смысла в госпитализации нет.

    Салдину все же оправили в рентген-кабинет, где ей грубили. Затем ее велели везти домой, однако сестра возмутилась и попросила взять анализ мочи. Но девушка не смогла его сдать, после нескольких шагов она упала и у нее начались судороги. Долго время врачи не обращали внимание и не реагировали на крики сестры о помощи. Салдиной поставили катетер только после скандала, который устроила сестра.

    Девушку отправили на госпитализацию после жалобы в местный Минздрав. Она находится в неврологическом отделении. Салдина пока не может ходить, но уже чувствует себя лучше. В полицию было написано заявление, сейчас проходит проверка. Также ситуация находится на контроле у местной прокуратуры.

    Ранее в МВД сообщили, что количество жертв домашнего насилия сократилось. По мнению правоохранителей, подобных случаев стало на 13% меньше.