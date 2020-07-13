Самарские врачи отказались госпитализировать истощенную жертву домашнего насилия. Они приняли ее за алкоголичку

Сестра пострадавшей Екатерина Заводская рассказала, что получила тревожное сообщение от Салдиной. В нем девушка поделилась, что муж сильно избил ее и вырвал часть волос. Спустя сутки сестра с подругой приехали домой к супругам и застала Салдину в ужасном состоянии. Она похудела до 35 килограммов.

«Он (муж — прим.ред.) при любых попытках пойти на кухню и поесть ее избивал. Только дочь украдкой могла принести ей воды и один раз „Доширак“. В туалет он ее тоже не пускал», — рассказала сестра. Салдина была сильно истощена на ее теле были синяки, ссадины и гематомы.

Сестра и подруга вызвали скорую и вместе с Салдиной поехали в центральную больницу Жигулевска. Местные медики сказали, что от женщины пахнет ацетоном и заставили сдать тест на алкоголь. У нее оказалось 0,89 промилле в крови, врачи сослались на то, что Салдина алкоголичка, а значит смысла в госпитализации нет.

Салдину все же оправили в рентген-кабинет, где ей грубили. Затем ее велели везти домой, однако сестра возмутилась и попросила взять анализ мочи. Но девушка не смогла его сдать, после нескольких шагов она упала и у нее начались судороги. Долго время врачи не обращали внимание и не реагировали на крики сестры о помощи. Салдиной поставили катетер только после скандала, который устроила сестра.

Девушку отправили на госпитализацию после жалобы в местный Минздрав. Она находится в неврологическом отделении. Салдина пока не может ходить, но уже чувствует себя лучше. В полицию было написано заявление, сейчас проходит проверка. Также ситуация находится на контроле у местной прокуратуры.

Ранее в МВД сообщили, что количество жертв домашнего насилия сократилось. По мнению правоохранителей, подобных случаев стало на 13% меньше.