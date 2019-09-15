Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в России

Согласно документу ведомства, самой высокооплачиваемой должностью в стране является вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Человек, который ее занимает, зарабатывает до 430 тысяч рублей. По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, максимальная зарплата выплачивается только в случае срочной необходимости в подобном работнике, а потому встречается довольно редко. В среднем механики рыбодобывающих судов получают примерно 200 тысяч рублей.

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На втором месте оказались вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. На этих должностях заработная плата достигает 330 тысяч рублей в месяц.

В пресс-службе Министерства труда подчеркнули, что все вышеперечисленные вакансии размещены на портале «Работа в России», и откликнуться на них может любой желающий.