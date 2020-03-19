Самая высокая зарплата в России оказалась у жителей Чукотки

Говоря о городе с самыми высокими зарплатами, в голову сразу же приходит Москва. Но оказалось, что далеко не столица занимает топ-1. Самый высокий среднемесячный заработок у жителей Чукотки — более 106 тысяч в месяц.

Регионы с наибольшей зарплатой выявили специалисты Росстата. Они проанализировали данные за 2019 год, которые показали, что среднемесячная зарплата на Чукотке составляет 106,8 тысячи рублей. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители получают около 100,4 тысячи рублей, пишет RT.

А вот Москва заняла только третью строчку рейтинга, не дотянув до 100 тысяч. В столице заработок находится на уровне 94 тысяч рублей. Замыкают пятерку лидеров Магаданская область (92,9 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (86,8 тысячи рублей).

Выяснили специалисты и регионы с наименьшими зарплатами. Самую скромную сумму получают в Карачаево-Черкесии. Там среднемесячная выплата составляет 27 тысяч рублей. Немного больше в Дагестане — 27,2 тысячи. Затем следует Ивановская область, где сумма находится на отметке в 27,3 тысячи. В Ингушетии — 27,5 тысячи, а в Чечне — 27,7 тысячи рублей.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, высокие зарплаты зачастую связаны с различными надбавками. Например, за работу вахтами там, где добывают полезные ископаемые. Низкие зарплаты наблюдаются там, где жители трудятся в сельском хозяйстве и бюджетной сфере.

Ранее эксперты выяснили, что за последние три года россияне стали чаще брать займы у микрофинансовых организаций «до зарплаты». Число таких кредитов выросло в 1,5 раза.