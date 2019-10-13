Самая возрастная бегунья России. Пенсионерка из Дмитрова готовится к забегу в Португалии

Самая возрастная бегунья России — 86-летняя Клара Богатова из Дмитрова стала участником «Осеннего кросса» в Измайловском парке. Разница в возрасте между самым молодым и самым старшим участниками составила 81 год.

Перед забегом на пять километров Клара Богатова обязательно разминается. После «Осеннего кросса», 22 октября, она готовится представлять нашу страну в Португалии, куда ее пригласили лично.

Источник фото: телеканал «360»

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«Это повышает статус пожилого человека, я не чувствую себя старушкой, душа молодая. И таким образом я сохраняю тонус», — заявила бегунья.

Карьеру в спорте Клара Богатова начала делать, когда закончила работать инженером механиком.

«Вот знаете, пенсия пришла, делать, вроде, нечего. Конечно, можно вязать носки, кружева, но думаю: нет, этого мало. И у нас был пенсионный клуб беговой», — рассказала Клара Богатова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом клубе пенсионеры выходили на стадион тренироваться каждые выходные. Постепенно втянулись, и тренировки превратились в потребность.

«Когда бежишь не маленькую дистанцию, а большую, 8-10 километров, как-то сразу наступает такое состояние медитации, ты уже ни о чем не думаешь. И не думаешь о том, что лишь бы добежать. Поскольку я не тороплюсь, приходят всякие такие мысли, что сделаю то или то, приходят решения интересные», — отметила Клара Богатова.

Источник фото: телеканал «360»

Но дело не только в медитации и возможности подумать, призналась бегунья. «Мне хочется видеть хорошие лица, когда человек чем-то занят, у него совершенно другое выражение лица — не безнадежное. Есть такие пожилые люди — сел, заснул и ничего не надо. Вот у меня есть цель: если я не пробежала, день потерян», — добавила Клара Богатова.