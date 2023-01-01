Общество 01 января 2023, 20:53 Самая строгая часть Рождественского поста начнется 2 января У православных христиан 2 января начинается самая строгая часть Рождественского поста РИА «Новости»

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У православных христиан началась последняя неделя 40-дневного Рождественского поста. Согласно монастырскому уставу, дни со 2 по 6 января — самые строгие.

Верующие, которые соблюдают самый строгий устав, отказались от всех гастрономических излишеств и развлечений. Запрещено есть мясные и молочные продукты, а также яйца. По поводу рыбы правила неоднозначны. По смягченному уставу, рыбные блюда можно готовить во все дни, кроме среды и пятницы. В эти дни православные соблюдают сухоядение — едят пищу без масла.

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Со 2 по 6 января верующие готовятся к великому празднику — Рождеству Христову, который отмечается 7 января.

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День до Рождества — последний день поста — называют Сочельником. Название пошло от слова «сочиво». В древности так называли блюдо из пшеницы или риса. В течении всего дня 6 января верующие полностью воздерживаются от еды, и только вечером впервые едят сочиво.

Рождественский пост в исторических источниках упоминается с IV века. Первоначально он длился семь дней, после реформы 1166 года он стал 40-дневным.