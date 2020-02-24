Самая старая собака умерла на Украине

Самая пожилая собака Украины умерла в Киеве. Она прожила более 19 лет. Сердце рекордсменки остановилось в понедельник, 24 февраля. До самой последней минуты рядом с ней была хозяйка, Инна Здесенко.

«Национальный реестр рекордов с великим прискорбием сообщает, что сегодня, 24 февраля, в 07:00 утра, перестало биться маленькое сердце знаменитой на всю страну таксы Норы из Киева, которая была официально признана самой старой собакой на Украине. Нора прожила 19 лет, восемь месяцев и 18 дней», — подтвердила в Facebook представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По словам Ветровой, хозяйка долгожительницы до последней минуты была рядом с домашней любимицей. Инна Здесенко облегчила последние минуты жизни рекордсменки.

«Национальный реестр рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Норой до ее самой последней минуты», — добавила Ветрова.