«Самая семейно-ориентированная Конституция». Поправки помогут сохранить традиционные ценности
Своим мнением о поправках с «360» поделилась Юлия Зимова, первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОПРФ.
«На данный момент мы видим, что в фокусе первых лиц находится поддержка семей с детьми. Это не просто слова, это действительно так и есть. Мы видим это через выплаты, мы видим это через услуги», — отметила она.
Если формулировку закрепят в Конституции, то в дальнейшем она найдет свое отражение в новых программах, нормативно-правовых актах, которые создают федеральные министерства и главы регионов на местах.
Если все случится, у нас будет самая семейно-ориентированная КонституцияЮлия Зимова,первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОПРФ.
По всей стране сложились разные семейные ценности, напомнила собеседница «360». В Чечне они — одни, в Московской области — другие.
«Наша страна — практически последний в мире — в Европе точно — оплот традиционных ценностей. Поэтому пока они есть, лучше их, конечно же, зафиксировать», — заявила Зимова.
По ее словам, кто бы в дальнейшем не стоял у власти, важно понимать, что у детей всегда будут мама и папа, а не родитель № 1 и родитель № 2.
«И мы понимаем, что все выплаты и поддержка семьи, которые были, меньше уже не будут», — добавила Зимова.
По ее мнению, все это должно быть незыблемо, и «это правильно».