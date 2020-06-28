«Самая семейно-ориентированная Конституция». Поправки помогут сохранить традиционные ценности

Семейные ценности могут стать частью Конституции, парламентарии предложили следующую формулировку: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Благодаря этой поправке российская Конституция станет самой семейно-ориентированной и превратится в оплот традиционных ценностей.

Своим мнением о поправках с «360» поделилась Юлия Зимова, первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОПРФ.

«На данный момент мы видим, что в фокусе первых лиц находится поддержка семей с детьми. Это не просто слова, это действительно так и есть. Мы видим это через выплаты, мы видим это через услуги», — отметила она.

Если формулировку закрепят в Конституции, то в дальнейшем она найдет свое отражение в новых программах, нормативно-правовых актах, которые создают федеральные министерства и главы регионов на местах.

Если все случится, у нас будет самая семейно-ориентированная Конституция Юлия Зимова, первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОПРФ.

По всей стране сложились разные семейные ценности, напомнила собеседница «360». В Чечне они — одни, в Московской области — другие.

«Наша страна — практически последний в мире — в Европе точно — оплот традиционных ценностей. Поэтому пока они есть, лучше их, конечно же, зафиксировать», — заявила Зимова.

По ее словам, кто бы в дальнейшем не стоял у власти, важно понимать, что у детей всегда будут мама и папа, а не родитель № 1 и родитель № 2.

«И мы понимаем, что все выплаты и поддержка семьи, которые были, меньше уже не будут», — добавила Зимова.

По ее мнению, все это должно быть незыблемо, и «это правильно».