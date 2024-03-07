Общество 07 марта 2024, 23:57 «Самая обаятельная и привлекательная». В Херсонском заповеднике выбрали королеву красоты Заповедник «Аскания-Нова»: королевой красоты стала лошадь Пржевальского РИА «Новости»

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В заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области выбрали королеву красоты среди четвероногих обитательниц. По итогам голосования титул получила лошадь Пржевальского, сообщил заповедник в Telegram-канале.

«По результатам общего голосования выбрана самая обаятельная и самая привлекательная красавица нашего заповедника. Титул „Королева Аскании“ в нынешнем 2024 году получает лошадь Пржевальского», — написали сотрудники заповедника.

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Конкурс объявили днем ранее, претендентками были европейская лань, благородный олень, винторогий козел, зебра Чапмана и ряд других четвероногих.

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» находится в Херсонской области, это особо охраняемая природная территория.

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