    02 июля 2020, 16:29

    Самая «мимимишная» девушка-полицейский раздала маски в Москве

    Алена Макаренко

    Девушка-сержант раздавала медицинские маски москвичам, которые собрались на Пушкинской площади в Москве. Ее уже называли «самым мимимишным» полицейским. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Представительница правоохранительных органов раздавала маски вечером 1 июля.

    «Уважаемые граждане, соблюдайте дистанцию, берегите свое здоровье и возьмите, пожалуйста, масочки», — говорила она.

    Во время службы на плечо девушки выпали русые локоны. Поэтому многие собравшиеся на площади сразу оценили красоту стража порядка.

    «Какая галантная полицейская», — сказал один из горожан.

    Оказалась, что девушка-полицейский — старший сержант полиции Ирина Бодрова. Она поступила на службу в МВД в 2014 году, сейчас служит во втором Оперативном полку полиции второй роты четвертого батальона. Девушка учится на пятом курсе университета, где получает юридическое образование. В полку выступает в команде по летнему и зимнему двоеборью, отлично стреляет из пистолета.

    Бодрова считает, что раздавать маски в условия коронавируса — «хорошая и добрая идея». Она и коллеги поддержали эту инициативу. По словам девушки, москвичи охотно брали маски.