Самая «мимимишная» девушка-полицейский раздала маски в Москве

Представительница правоохранительных органов раздавала маски вечером 1 июля.

«Уважаемые граждане, соблюдайте дистанцию, берегите свое здоровье и возьмите, пожалуйста, масочки», — говорила она.

Во время службы на плечо девушки выпали русые локоны. Поэтому многие собравшиеся на площади сразу оценили красоту стража порядка.

«Какая галантная полицейская», — сказал один из горожан.

Оказалась, что девушка-полицейский — старший сержант полиции Ирина Бодрова. Она поступила на службу в МВД в 2014 году, сейчас служит во втором Оперативном полку полиции второй роты четвертого батальона. Девушка учится на пятом курсе университета, где получает юридическое образование. В полку выступает в команде по летнему и зимнему двоеборью, отлично стреляет из пистолета.

Бодрова считает, что раздавать маски в условия коронавируса — «хорошая и добрая идея». Она и коллеги поддержали эту инициативу. По словам девушки, москвичи охотно брали маски.