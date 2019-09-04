«Испугалась за ребенка»: самая красивая девушка Росгвардии рассказала о стычке с автохамом

Самая красивая девушка Росгвардии Анна Храмцова пострадала от автохама. В беседе с «360» она рассказала, что шла вместе с ребенком по парковке торгового центра, когда ее буквально протаранил мужчина на белой иномарке.

С неадекватным поведением водителя победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» столкнулась накануне вечером.

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«Мы с дочкой вышли после мероприятия из торгового центра в Екатеринбурге и стали искать свое авто припаркованное. Я не заметила, что сзади подъехал человек на белом авто, как оказалось. Он посигналил, я подскочила, оттолкнула ребенка, а он продолжил движение», — поделилась подробностями случившегося Анна.

По ее словам, машина задела ее по ягодицам. Кроме того, Храмцова ударилась рукой о боковое зеркало. После этого сидевший за рулем автомобиля мужчина вышел и принялся оскорблять девушку.

«Я испугалась за ребенка, ребенок испугался за меня. Я быстро посадила его в авто и пыталась заснять какие-то данные про этого человека. Достала телефон. Словесный понос его продолжался, он продолжал на меня нападать, я молчала», — резюмировала «Краса Росгвардии».

Двери своей машины девушка заблокировала. Автохам какое-то время походил туда-сюда и ушел.

Заявление в полицию Анна не писала, зато опубликовала в Instagram предупредительное видео.