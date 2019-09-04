«Испугалась за ребенка»: самая красивая девушка Росгвардии рассказала о стычке с автохамом
С неадекватным поведением водителя победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» столкнулась накануне вечером.
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«Мы с дочкой вышли после мероприятия из торгового центра в Екатеринбурге и стали искать свое авто припаркованное. Я не заметила, что сзади подъехал человек на белом авто, как оказалось. Он посигналил, я подскочила, оттолкнула ребенка, а он продолжил движение», — поделилась подробностями случившегося Анна.
По ее словам, машина задела ее по ягодицам. Кроме того, Храмцова ударилась рукой о боковое зеркало. После этого сидевший за рулем автомобиля мужчина вышел и принялся оскорблять девушку.
«Я испугалась за ребенка, ребенок испугался за меня. Я быстро посадила его в авто и пыталась заснять какие-то данные про этого человека. Достала телефон. Словесный понос его продолжался, он продолжал на меня нападать, я молчала», — резюмировала «Краса Росгвардии».
Двери своей машины девушка заблокировала. Автохам какое-то время походил туда-сюда и ушел.
Заявление в полицию Анна не писала, зато опубликовала в Instagram предупредительное видео.