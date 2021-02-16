Самая холодная ночь с начала февраля зафиксирована в Москве

Температура воздуха на главной Московской метеостанции в районе ВДНХ в ночь на вторник опускалась до минус 22 градусов. Это аномальный минимум для столицы.

«Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала февраля. Предыдущий минимум фиксировался 8 февраля: минус 19,3 градуса», — сообщил представитель метеобюро Москвы «Интерфаксу».

По словам синоптиков, самым морозным днем зимы 2020–2021 годов пока остается 18 января. В тот день температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градуса.

В столичном регионе до 22:00 вторника действует предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за аномально холодной погоды с температурными показателями на 7-12 градусов ниже сезонной нормы.

Накануне резкого похолодания в мэрии Москвы заявили, что температура теплоносителя в системе городского отопления продолжает быть максимальной — 130 градусов.

«К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные», — рассказали в комплексе городского хозяйства.

Из-за усилившихся морозов на всем протяжении МКАД установлены более 40 точек обогрева и питания водителей.