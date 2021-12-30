«Самая большая трагедия депутата Власова». Жириновский подарил девочке игрушку и предсказал «страшное» будущее

Владимир Жириновский принял участие в акции «Елка желаний». Лидеру ЛДПР досталось желание четырехлетней Даши из Москвы. Политик не только подарил ей игрушку, о которой она мечтала, но и расписал всю ее будущую жизнь вплоть до замужества.

«Даша, не рано ли тебе мечтать об интерактивной игрушке? У меня такой собачки не было даже просто, как плюшевая, у меня ничего не было, Дарья», — сказал Жириновский.

Политик сказал, что игрушечная собака будет встречать девочку и играть с ней. Но на этом подарки не закончились. Жириновский также подготовил мешочек с символикой ЛДПР.

«Мешочек береги. Подрастешь большая, оденешь красную шапочку, пойдешь в лес, найдешь бабушку свою, которую твои родители бросили, и она сейчас живет в лесу одна, в избушке на курьих ножках. И гостинец ей от нас принесешь», — продолжил он.

Жириновский сказал Даше, чтобы в пустой пакетик она насобирала «орешки, грибочки, шишки», принесла их родителям и спросила, почему они бросили бабушку, а после этого ушла бы от них в партию к либерал-демократам.

«И пойдешь, Даша, найдешь штаб-квартиру ЛДПР, вступишь в детскую организацию ЛДПР, и с плакатом „Спасите мою бабушку“ выйдешь к Белому дому в одиночный пикет. Тебя задержат. Депутат Власов будет пытаться тебя освободить. Ему это не удастся. Но он подождет, пока ты вырастешь, будет тебе 18 лет, он на тебе женится. И это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни», — предрек он.

Политик подытожил, что начиналось все с собачек и конфеток, а кончилось ее счастьем и трагедией депутата.

«С Новым годом, Даша!» — поздравил он девочку.

На странице ЛДПР в Facebook ролик опубликовали в сокращенном варианте, вырезав все реплики Жириновского про бабушку, родителей, партию, одиночный пикет и прочее, оставив только подарки и поздравление.