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    08 февраля 2022, 14:11

    «Сам так делаю». Мурманский депутат призвал закупаться продуктами через интернет, чтобы не было «обдиралова»

    Депутат Никора посоветовал россиянам покупать продукты на дешевых интернет-площадках

    Анастасия Ектова, Екатерина Андронова

    Покупка популярных в России продуктов через интернет может существенно сэкономить бюджет. Такое мнение «360» выразил зампредседателя Мурманской думы Евгений Никора.

    «Сам так делаю». Мурманский депутат призвал закупаться продуктами через интернет, чтобы не было «обдиралова»

    Житель Мурманской области обратился к зампредседателю областной думы Евгению Никоре с просьбой направить запрос в контролирующие органы региона о проверке законности наценки на макароны популярной российской марки в одном из супермаркетов. По словам горожанина, цена в 100 рублей за пачку этого продукта отечественного производства является «обдираловом северян».

    В ответ на это Никора заметил, что Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вряд ли усмотрит в этом нарушение. Данный супермаркет, по словам парламентария, не занимает доминирующего положения на рынке региона. Жителю Мурманской области, по мнению депутата, следует найти данные макароны по более дешевой цене. В качестве аналога Никора предложил поискать их на торговых онлайн-площадках, сообщило издание «Подъем».

    В беседе с «360» парламентарий отметил, что не призывал покупать макаронные изделия в интернете. Напротив, Никора посоветовал поискать место с более низкими ценами. По его словам, он и сам так делает.

    «Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах. Некоторые продукты долгосрочного хранения покупаю на интернет-площадках», — заявил он.

    Мурманский депутат также обратил внимание, что его пожилая мама также нередко пользуется маркетплейсами. Россиянка покупает продукты при помощи собственного смартфона.