«Сам так делаю». Мурманский депутат призвал закупаться продуктами через интернет, чтобы не было «обдиралова»

Покупка популярных в России продуктов через интернет может существенно сэкономить бюджет. Такое мнение «360» выразил зампредседателя Мурманской думы Евгений Никора.

Житель Мурманской области обратился к зампредседателю областной думы Евгению Никоре с просьбой направить запрос в контролирующие органы региона о проверке законности наценки на макароны популярной российской марки в одном из супермаркетов. По словам горожанина, цена в 100 рублей за пачку этого продукта отечественного производства является «обдираловом северян».

В ответ на это Никора заметил, что Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вряд ли усмотрит в этом нарушение. Данный супермаркет, по словам парламентария, не занимает доминирующего положения на рынке региона. Жителю Мурманской области, по мнению депутата, следует найти данные макароны по более дешевой цене. В качестве аналога Никора предложил поискать их на торговых онлайн-площадках, сообщило издание «Подъем».

В беседе с «360» парламентарий отметил, что не призывал покупать макаронные изделия в интернете. Напротив, Никора посоветовал поискать место с более низкими ценами. По его словам, он и сам так делает.

«Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах. Некоторые продукты долгосрочного хранения покупаю на интернет-площадках», — заявил он.

Мурманский депутат также обратил внимание, что его пожилая мама также нередко пользуется маркетплейсами. Россиянка покупает продукты при помощи собственного смартфона.