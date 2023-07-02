Эксклюзив 02 июля 2023, 13:28 «Сам себе повредил руки». Мужчину в полотенце на севере Москвы забрали полицейские Источник «360»: мужчина с руками в крови на севере Москвы нанес себе травмы сам РИА «Новости»

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Полицейские задержали расхаживавшего в одном полотенце по Москве мужчину, рассказали «360» в пресс-службе столичного МВД. Там добавили, что его уже передали врачам.

«Гражданин с неадекватным поведением обнаружен сотрудниками полиции, передан медикам, будет госпитализирован», — отметили в ведомстве.

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Источник «360» с места происшествия рассказал, что задержанный может состоять на учете в психоневрологическом диспансере. По словам собеседника, мужчина «где-то прыгал» и повредил руки, после чего гулял по Москве.

Мужчину в одном полотенце и с руками в крови заметили на Смольной улице днем 2 июля. Он шел по направлению к станции метро «Беломорская», чем напугал прохожих. Они обратились в полицию и попросили задержать его.

В апреле украинский беженец в Польше облил себя горючей жидкостью и поджег перед зданием генконсульства Украины в Кракове. На помощь 60-летнему мужчине подоспели прохожие и полицейские. Им удалось сбить пламя, после чего пострадавшего забрали в одну из больниц. Медики оценили его состояние как тяжелое.