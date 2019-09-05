«Неприятно смотреть на голых»: новое фото Газманова в Instаgrаm оценили не все подписчики

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68-летний певец опубликовал фотографию, на которой он с обнаженным торсом держит яблоки со своего участка. Российский артист похвастался, что в этом году у него очень богатый урожай.

Поделился певец и своими воспоминаниями из детства в Калининграде. Тогда у них росли 14 яблонь на две семьи, поэтому фруктов хватало на весь год. Однако, как и все мальчишки, он любил лазить к соседям и пробовать вкус запретных плодов.

Поклонники между тем не смогли оценить урожай артиста. Все их внимание сконцентрировалось на обнаженном торсе 68-летнего исполнителя.

Некоторые пользователи Сети отметили прекрасную физическую форму Газманова, заявив, что яблоки обладают молодильным эффектом, сообщила Teleprogramma.prо.

«Это случайно не молодильные яблоки? Отлично выглядите», — написала irina661024. «Смотреть точно на яблоки надо?» — уточнил nebo_v_almazax.az. «Маэстро, форма просто на пять», — прокомментировал sergei_badyuk. «Сам как яблочко», — написала mila_svirido

Однако нашлись и те, кому вид Газманова пришелся не по вкусу.

«Фу… Как неприятно смотреть на голых… Зачем это надо вам в таком возрасте? Вам что не хватает? Все вроде есть, зачем? Считала вас мудрее», «Старое морщинистое тело зачем выставлять на показ? Яблочки хорошие», «Смешно, когда мужчины так фоткаются, особенно пожилые», — написали в комментариях пользователи Сети.