Салоны красоты в Москве проверили на соблюдение ковидных мер

Масочный режим из-за эпидемии коронавируса действует по всей России. Власти Москвы также требуют надевать перчатки в общественных местах. Корреспондент «360» прошелся по столичным салонам красоты и выяснил, как там соблюдают необходимые меры.

«360» устроил рейд по четырем точкам. В первой парикмахерской сотрудники нарушили все правила. Там не соблюдалась социальная дистанция, в помещении отсутствовала разметка, а работники салона не носили ни перчатки, ни маски, зато ели прямо на рабочем месте. Администратор спешно пытался исправить нарушения.

Во втором салоне — на втором этаже торгового центра — уже другой администратор рассчитывал клиентов без маски и перчаток. После вопроса о том, почему девушка не соблюдает правила, она спешно надела маску. Однако деньги продолжила пересчитывать без перчаток. Парикмахеры этого салона тоже не соблюдали меры безопасности.

«360» посетил еще два салона, и только в одном из них выполнялись правила, предписанные Роспотребнадзором. В этой точке также висело сообщение о том, что нельзя создавать очередь в помещении. Клиентам предлагали дождаться своего приема на улице.

О введении всеобщего масочного режима в России объявила во второй половине ноября вице-премьер Татьяна Голикова. Такие меры связаны с увеличением числа заболевших COVID-19 по стране.

В понедельник, 23 ноября, РФ обновила антирекорд по числу заразившихся. Суточный прирост составил 25 173 человека.