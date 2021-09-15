Салоны красоты попросили введение QR-кодов для работников и снижение налогов

Представители московской бьюти-индустрии попросили правительство дать им налоговые послабления и ввести QR-коды для всех работников салона. По их словам, это поможет повысить прозрачность рынка и вывести его значительную часть из серой зоны.

Свое предложение общественный уполномоченный бьюти-индустрии столицы Нина Литвинова направила бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой. Копия письма оказалась в распоряжении «Коммерсанта».

Литвинова предложила ввести в качестве эксперимента специальные QR-коды или ID на порталах Росздравнадзора и mos.ru для специалистов, где будут отображаться данные о них, об их квалификации. По ее словам, посетитель сможет при помощи кода проверить уровень образования работников, все необходимые разрешения от Роспотребнадзора, лицензии на право заниматься косметологией и оказанием других медуслуг.

Также общественный уполномоченный бьюти-индустрии Москвы попросила дать салонам красоты столицы налоговые послабления. Она предложила расширить число салонов, которые смогут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 6% от выручки.

Сейчас мерой могут воспользоваться салоны с оборотом не более 150 миллионов рублей в год при численности работников до 100 человек. Литвинова предлагает включить в УСН салоны с выручкой до 800 миллионов рублей в год, а персонал достигает 300 человек, а также снизить ставку налога до 1–3% от оборота. Сегодня эти компании платят обычный НДС по ставке 20%.