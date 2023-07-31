Общество 31 июля 2023, 00:15 Салют завершил празднование Дня ВМФ в Петербурге

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Празднование Дня Военно-морского флота завершилось в Петербурге. В честь этого в городе прогремел торжественный салют. Пользователи поделились кадрами фейерверка в соцсетях.

На кадрах видно, как вспышки фейерверка рассыпались по вечернему небу. Вокруг слышны радостные возгласы множества людей.

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Празднование Дня Военно-Морского флота в Петербурге началось в 11:00. На Неве прошли 50 кораблей и катеров, семь подлодок и суда пограничного управления ФСБ. Также на параде присутствовали 48 самолетов и более трех с половиной тысяч военных.

Уже с 15:00 на Дворцовой площади северной столицы начались народные гулянья. Перед публикой выступили вокальные коллективы из разных уголков России и группы из Вьетнама, Индии и Китая. Празднование закончилось в 22:00 торжественным салютом.

Кроме того, День Военного-морского флота пышно отпраздновали в Кронштадте, Владивостоке, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и других российских городах.