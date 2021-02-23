В Москве отгремел праздничный салют. Видео

В честь Дня защитников Отечества в Москве с трех точек было произведено около 10 тысяч залпов из 40 салютных установок и 18 артиллерийских орудий калибра 76 мм «ЗИС-3» образца 1942 года. Пушки салютовали на Поклонной горе, в Лужниках и на ВДНХ.

Места были выбраны так, чтобы увидеть шоу могли все горожане. Залпы корректировались по радиосвязи. Как сообщил канал «Звезда», пушки «Зис-3» были самым массовым и одним из лучших орудий Великой Отечественной. Шоу продолжалось примерно 10 минут. Диаметр каждого из куполов достигал до 300 метров.