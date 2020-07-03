Салют в честь присвоения статуса «Город трудовой доблести» запустят в Уфе

Уточняется, что это звание присваивается тем городам, которые помогли советской армии провизией или оружием в годы Второй мировой войны.

По данным издания, кроме Уфы это звание заслужили следующие российские города: Ярославль, Челябинск, Ульяновск, Томск, Саратов, Самара, Пермь, Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Нижний Новгород, Магнитогорск, Казань, Иркутск, Ижевск, Иваново, Екатеринбург и Боровичи.