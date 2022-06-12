Салют прогремел на ВДНХ в честь празднования Дня России

Праздничный салют прогремел в Москве в честь Дня России. Посмотреть на запуск пиротехники можно было на ВДНХ. Красочное зрелище собрало несколько сотен зрителей.

В этом году на День России салют запустили только на одной площадке. Москвичи и гости столицы наблюдали фейерверк в течение 10 минут на ВДНХ. Посмотреть на пиротехническое шоу пришли несколько сотен человек.

В течение дня в Москве проходили различные праздничные мероприятия. В центре города прошел концерт, который посетили 42 тысячи человек. Как отметила пресс-служба столичного главка МВД, серьезных правонарушений за время выступлений не было.

Одними из первых жителей страны поздравили с Днем России космонавты. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение на борту Международной космической станции (МКС). Также россиян поздравил президент Владимир Путин, призвавший население оставаться сплоченным.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В 1990 году в этот день приняли Декларацию о государственном суверенитете России.