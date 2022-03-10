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    10 марта 2022, 10:30

    Салфетку из KFC выставили на продажу в Санкт-Петербурге за 1 млн руб

    Оксана Лавнюженко

    В Сети появилось объявление о продаже увлажняющей салфетки из ресторанов быстрого питания KFC. После того, как представители компании заявили о закрытии своих заведений в России, неизвестные из Санкт-Петербурга решили продать салфетку за один миллион рублей, написал «ФедералПресс».

    «Салфетка KFC», — указано в описании к товару.

    На фотографии, опубликованной в объявлении, видно, что увлажняющая салфетка находится в запечатанной герметичной упаковке.

    В ресторане быстрого питания такие салфетки выдавались покупателям вместе с заказом для дезинфекции рук.