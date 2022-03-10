Салфетку из KFC выставили на продажу в Санкт-Петербурге за 1 млн руб

В Сети появилось объявление о продаже увлажняющей салфетки из ресторанов быстрого питания KFC. После того, как представители компании заявили о закрытии своих заведений в России, неизвестные из Санкт-Петербурга решили продать салфетку за один миллион рублей, написал «ФедералПресс».

«Салфетка KFC», — указано в описании к товару.

На фотографии, опубликованной в объявлении, видно, что увлажняющая салфетка находится в запечатанной герметичной упаковке.

В ресторане быстрого питания такие салфетки выдавались покупателям вместе с заказом для дезинфекции рук.