Общество 16 февраля 2023, 13:18 Салехардский лицей закроют на капремонт в разгар учебного года

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Капитальный ремонт салехардского лицея начнут 1 октября. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на заместителя начальника управления ЖКХ администрации города Александра Рогожникова.

В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. Его построили в 1998 году, но сейчас отмечают сильный износ конструкций и инженерных сооружений.

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«Аварийные бригады выезжают в лицей регулярно, 2–3 раза в месяц, это говорит о состоянии инженерных систем», — сказал Александр Рогожников.

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На время проведения ремонта учеников распределят по другим учебным заведениям города.