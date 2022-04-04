Салехард принял фестиваль «Ямальская студенческая весна»

В столице ЯНАО стартовал творческий фестиваль «Ямальская студенческая весна». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Фестиваль проходит в регионе 11-й раз. В мероприятии примут участие 170 человек из 10 муниципалитетов. Оно продлится до 9 апреля.

«В этом году у нас мастер-классы прописаны и до обеда, и после, будет обратная связь от жюри. И естественно, конкурсное испытание. И будем на „Ямальской студенческой весне“ составлять делегацию на „Российскую студенческую весну“», — поделилась руководитель фестиваля Светлана Тодорова.