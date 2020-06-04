    04 июня 2020, 13:47

    Салехард очистят от бесхозных машин и гаражей

    Артур Блянихов

    Мэрия Салехарда (ЯНАО) решила избавить город от брошенных во дворах бесхозных машин и металлических гаражей. Зачистка ведется в рамках акции «Чистый город. Сделаем вместе», передает ИА Ura.ru.

    «Бесхозные объекты, автохлам, трубы, столбы, разрушенные ливневки и площадки — уродуют наш город и угрожают безопасности наших детей», — заметил глава городской администрации Алексей Титовский.

    По данным информагентства, брошенные авто уже вывезли из III Первомайского микрорайона, с Арктической и Объездной улиц. Отмечается, что к генеральной уборке города привлекут, как структурные подразделения мэрии, так и управляющие компании, застройщиков, организации и предприятия.