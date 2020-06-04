Салехард очистят от бесхозных машин и гаражей

«Бесхозные объекты, автохлам, трубы, столбы, разрушенные ливневки и площадки — уродуют наш город и угрожают безопасности наших детей», — заметил глава городской администрации Алексей Титовский.

По данным информагентства, брошенные авто уже вывезли из III Первомайского микрорайона, с Арктической и Объездной улиц. Отмечается, что к генеральной уборке города привлекут, как структурные подразделения мэрии, так и управляющие компании, застройщиков, организации и предприятия.