Салехард очистят от бесхозных машин и гаражей
Мэрия Салехарда (ЯНАО) решила избавить город от брошенных во дворах бесхозных машин и металлических гаражей. Зачистка ведется в рамках акции «Чистый город. Сделаем вместе», передает ИА Ura.ru.
«Бесхозные объекты, автохлам, трубы, столбы, разрушенные ливневки и площадки — уродуют наш город и угрожают безопасности наших детей», — заметил глава городской администрации Алексей Титовский.
По данным информагентства, брошенные авто уже вывезли из III Первомайского микрорайона, с Арктической и Объездной улиц. Отмечается, что к генеральной уборке города привлекут, как структурные подразделения мэрии, так и управляющие компании, застройщиков, организации и предприятия.