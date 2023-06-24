Общество 24 июня 2023, 11:27 Сальдо заявил об отсутствии попыток дестабилизации ситуацию в Херсонской области Сальдо: в Херсонской области обстановка под контролем властей и военного командования РИА «Новости»

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В Херсонской области обстановка под контролем гражданских властей и военного командования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования», — написал Сальдо.

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Он отметил, что никаких попыток дестабилизации ситуации в регионе не зафиксировали.

Врио главы Херсонской области подчеркнул, что на линии соприкосновения российские бойцы продолжают выполнять свои задачи: уничтожать западную технику и пресекать попытки атак диверсионных групп.

Сальдо напомнил, что в регионе продолжают ликвидировать последствия наводнения. От воды освободили уже почти 60% подтопленных домов.

В четверг, 22 июня, ВСУ ударили по Чонгарскому мосту в Херсонщине британскими ракетами Storm Shadow.