01 февраля 2023, 08:29
Сальдо заявил о регулярных случаях перехода бойцов ВСУ на сторону России
Сальдо: переходы украинских военных на сторону России происходят регулярно
Украинские военные регулярно переходят на сторону России на херсонском участке спецоперации, заявил РИА «Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что информацию о таких случаях не спешат обнародовать, потому что украинские власти могут подвергнуть репрессиям близких таких военнослужащих.
Сальдо обратил внимание, что в армии Украины действует жесткая система принуждения. В противном случае, по его мнению, руководство ВСУ просто не смогло бросать на убой тысячи насильно мобилизованных украинцев.
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«[Есть] заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных», — перечислил он.
Врио губернатора отметил и сильную пропаганду, которую ведут власти Украины. Эта система работает 24 часа в сутки и пытается внушать людям искаженное представление о происходящем.
«Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — заключил Сальдо.
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