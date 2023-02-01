Общество 01 февраля 2023, 08:29 Сальдо заявил о регулярных случаях перехода бойцов ВСУ на сторону России Сальдо: переходы украинских военных на сторону России происходят регулярно РИА «Новости»

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Украинские военные регулярно переходят на сторону России на херсонском участке спецоперации, заявил РИА «Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что информацию о таких случаях не спешат обнародовать, потому что украинские власти могут подвергнуть репрессиям близких таких военнослужащих.

Сальдо обратил внимание, что в армии Украины действует жесткая система принуждения. В противном случае, по его мнению, руководство ВСУ просто не смогло бросать на убой тысячи насильно мобилизованных украинцев.

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«[Есть] заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных», — перечислил он.

Врио губернатора отметил и сильную пропаганду, которую ведут власти Украины. Эта система работает 24 часа в сутки и пытается внушать людям искаженное представление о происходящем.

«Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — заключил Сальдо.