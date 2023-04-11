Общество 11 апреля 2023, 10:12 Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра Сальдо: ВСУ готовят попытку форсирования Днепра, но она обречена на провал РИА «Новости»

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Подразделения ВСУ ведут подготовку, чтобы попытаться форсировать Днепр, заявил в комментарии РИА «Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на правом берегу противник маневрирует, создает ложные позиции. Фиксируется также переброска техники и живой силы.

«Собираются плавсредства. [Имеются] признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки», — подчеркнул Сальдо.

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Врио губернатора региона подчеркнул, что, несмотря на все эти усилия, у ВСУ недостаточно сил для проведения такой операции. В первую очередь речь идет о технике, вооружении, боеприпасов и средствах обеспечения.

«Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», — выразил уверенность Сальдо.

Российские военные ранее создали на левом берегу Днепра протяженную и хорошо укрепленную линию обороны. Возле воды оборудовали минные заграждения, вырыли траншеи в человеческий рост, по которым передвигаются снайперы.