Общество 20 апреля 2023, 15:00 Сальдо заявил о планах построить в Херсонской области аналог «Артека» Врио главы Херсонской области Сальдо: в Херсонской области построят свой «Артек» РИА «Новости»

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В Херсонской области будет построен аналог крымского детского центра «Артек». Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам главы Херсонской области, идею о создании такого центра выдвинул министр просвещения России Сергей Кравцов во время первого заседания Координационного совета Херсонского регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых».

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«Когда эта идея будет доведена до воплощения — на Херсонщине появится свой региональный "Артек"», — написал Сальдо.

«Артек» был создан в 1925 году, он находится в Крыму в Гурзуфе. Сначала он представлял из себя небольшой палаточный лагерь, постепенно превратившись в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Смена в «Артеке» длится 21 день. Бесплатные путевки можно получить за победу в конкурсах или за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. В этом году в крымском лагере отдохнут свыше 550 детей из Московской области.