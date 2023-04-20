20 апреля 2023, 15:00
Сальдо заявил о планах построить в Херсонской области аналог «Артека»
Врио главы Херсонской области Сальдо: в Херсонской области построят свой «Артек»
В Херсонской области будет построен аналог крымского детского центра «Артек». Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
По словам главы Херсонской области, идею о создании такого центра выдвинул министр просвещения России Сергей Кравцов во время первого заседания Координационного совета Херсонского регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых».
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«Когда эта идея будет доведена до воплощения — на Херсонщине появится свой региональный "Артек"», — написал Сальдо.
«Артек» был создан в 1925 году, он находится в Крыму в Гурзуфе. Сначала он представлял из себя небольшой палаточный лагерь, постепенно превратившись в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Смена в «Артеке» длится 21 день. Бесплатные путевки можно получить за победу в конкурсах или за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. В этом году в крымском лагере отдохнут свыше 550 детей из Московской области.
Дети
Херсонская область
Владимир Сальдо
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