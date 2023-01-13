13 января 2023, 16:01
Сальдо заявил, что Путина поддерживают 85% жителей Херсонской области
Врио главы Херсонской области Сальдо: президента Путина поддерживают 85% жителей региона
Президента Владимира Путина и его стремление установить мир поддерживают 85% жителей Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В эфире телеканала «Крым 24» он рассказал, что более половины опрошенных уверены — без проведения спецоперации этой цели не достичь.
Сальдо отметил, что ознакомился с результатами опроса 13 января.
Реклама
«Расскажу только по двум пунктам. Поддерживаете ли вы президента Российской Федерации в его намерениях навести порядок и установить мир в дальнейшем? Поддержка 85%», — рассказал врио главы Херсонской области.
Реклама
По его словам, жители нового российского региона выразили уверенность в том, что без проведения спецоперации установить мир не удастся. В поддержку СВО высказались 65% респондентов.
Владимир Сальдо добавил, что желает скорейшего возвращения Херсона под контроль России. По словам врио главы нового региона, если чего-то очень сильно захотеть, то в исполнении желания обязательно поможет вселенная. Политик выразил уверенность, что жители смогут вернуться в город.
Статистика
Владимир Путин
Херсонская область
Владимир Сальдо
Реклама
Реклама