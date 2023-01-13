Общество 13 января 2023, 16:01 Сальдо заявил, что Путина поддерживают 85% жителей Херсонской области Врио главы Херсонской области Сальдо: президента Путина поддерживают 85% жителей региона РИА «Новости»

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Президента Владимира Путина и его стремление установить мир поддерживают 85% жителей Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В эфире телеканала «Крым 24» он рассказал, что более половины опрошенных уверены — без проведения спецоперации этой цели не достичь.

Сальдо отметил, что ознакомился с результатами опроса 13 января.

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«Расскажу только по двум пунктам. Поддерживаете ли вы президента Российской Федерации в его намерениях навести порядок и установить мир в дальнейшем? Поддержка 85%», — рассказал врио главы Херсонской области.

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По его словам, жители нового российского региона выразили уверенность в том, что без проведения спецоперации установить мир не удастся. В поддержку СВО высказались 65% респондентов.

Владимир Сальдо добавил, что желает скорейшего возвращения Херсона под контроль России. По словам врио главы нового региона, если чего-то очень сильно захотеть, то в исполнении желания обязательно поможет вселенная. Политик выразил уверенность, что жители смогут вернуться в город.