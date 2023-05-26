Общество 26 мая 2023, 17:45 Сальдо сообщил подробности своего отравления в 2022 году Сальдо рассказал, что в 2022 году его отравил боевым веществом близкий человек РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выживший после покушения на него с применением боевого отравляющего вещества, рассказал, что исполнителем преступления стал близкий человек. Об этом врио главы региона сообщил в эфире Первого канала.

«Человека купили, купили за очень большие деньги. Того, кому я доверял. Один из ближнего круга», — рассказал Сальдо.

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Он уточнил, что злоумышленник добавил в пищу боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно.

Сальдо отметил, что случай, который едва не стоил ему жизни, научил быть более осмотрительным. Теперь Врио губернатора Херсонской области сделал свою жизнь более закрытой.

Политик попал в больницу 4 августа 2022 года. Его положили в токсикологическую реанимацию в Москве. Врачи диагностировали у Сальдо кислородное голодание тканей и органов и подключили к аппарату ИВЛ.