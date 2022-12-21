Общество 21 декабря 2022, 17:37 Сальдо сообщил о зверском отношении украинских военных к жителям Херсона Врио губернатора Сальдо сообщил об арестах жителей Херсона со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные и спецслужбы в Херсоне хватают и арестовывают местных жителей, демонстрируя зверское отношение. Об этом в эфире Первого канала сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские военные приезжают обычно днем и делают всю грязную работу. Кого-то ищут, хватают, арестовывают. Ведут себя по-зверски к людям. В самом городе остались около 70 тысяч жителей», — рассказал он.

Реклама

Сальдо отметил, что из опасения боевики не остаются в Херсоне на ночь. По его словам, ВСУ начали проводить массовые задержания и фильтрационные мероприятия.

Реклама

Ранее врио губернатора области рассказал, что в ближайшем будущем в Геническом районе построят новый город. Сальдо отметил его привлекательность с точки зрения транспортной доступности и хороших природных условий.

Строительство нового города в Херсонской области лично проконтролирует первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.