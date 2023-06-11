11 июня 2023, 11:42
Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от ЧС в Херсонской области
Сальдо подписал указ о выплатах жителям Херсонщины, пострадавшим из-за ЧС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим при чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Об этом глава региона сообщил в своем в Telegram-канале.
«Подписал указ „Об утверждении положения <…> выплаты <…> в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“», — уточнил он.
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Пострадавшие в результате ЧС жители Херсонской области могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей. Утрату имущества первой необходимости компенсируют в зависимости от объема потерь. Суммы выплат составят от 50 до 100 тысяч рублей.
Единовременное пособие в размере одного миллиона рублей выплатят членам семей погибших в результате ЧС. Вред здоровью компенсируют с учетом степени тяжести суммами от 200 до 400 тысяч.
Ранее Сальдо анонсировал подготовку указа об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.
Режим ЧС регионального уровня ввели в Херсонской области в среду, 7 июня.
Каховская ГЭС
Владимир Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС
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