Общество 11 июня 2023, 11:42 Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от ЧС в Херсонской области Сальдо подписал указ о выплатах жителям Херсонщины, пострадавшим из-за ЧС РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим при чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Об этом глава региона сообщил в своем в Telegram-канале.

«Подписал указ „Об утверждении положения <…> выплаты <…> в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“», — уточнил он.

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Пострадавшие в результате ЧС жители Херсонской области могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей. Утрату имущества первой необходимости компенсируют в зависимости от объема потерь. Суммы выплат составят от 50 до 100 тысяч рублей.

Единовременное пособие в размере одного миллиона рублей выплатят членам семей погибших в результате ЧС. Вред здоровью компенсируют с учетом степени тяжести суммами от 200 до 400 тысяч.

Ранее Сальдо анонсировал подготовку указа об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.

Режим ЧС регионального уровня ввели в Херсонской области в среду, 7 июня.