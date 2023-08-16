Общество 16 августа 2023, 14:17 Сальдо назвал натовскую методику одной из причин падения морального духа ВСУ Сальдо: большие потери и натовская методика — причина падения духа ВСУ РИА «Новости»

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С 1 по 15 августа ВСУ потеряли на Херсонском направлении убитыми и ранеными почти 400 человек. До 100 из них — в лодках при попытке переправы или высадки на другой берег Днепра, сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, значительная часть личного состава ВСУ на Херсонском направлении — обычные мобилизованные, а не идейные нацисты, наемники из других стран или профессиональные военные.

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«Большие потери и бессмысленная гибель сослуживцев вызывают среди них брожение», — подчеркнул он.

Врио губернатора региона обратил внимание на случаи, когда подразделения противника отказываются выполнять приказы.

Сальдо выразил мнение, что на снижение морального состояния украинских военных повлияла натовская методика командования, когда офицеры не появляются на позициях и неделями не видят рядовых солдат.

«Роль командиров — только гнать солдат на убой. Такой вот очередной принцип разделения на полноценных и неполноценных», — заключил он.