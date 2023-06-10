Общество 10 июня 2023, 09:57 Сальдо дал прогноз о возвращении Днепра в привычное русло ниже Каховской ГЭС Сальдо: Днепр должен вернуться в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня РИА «Новости»

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Днепр должен войти в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом со ссылкой на предварительные расчеты ПАО «РусГидро» сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Последствия подтоплений в регионе ликвидируют 795 человек и 344 единицы техники, отметил он. Все это происходит в условиях постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

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Несмотря на непростую обстановку, сотрудники МЧС, военные, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Народного фронта» продолжают работы, подчеркнул Сальдо.

За сутки уровень подъема воды в Новой Каховке, по его словам, снизился на три метра — до отметки в семь метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Сходит вода и в низовьях Днепра: в Алешках за сутки — на два метра, в Голой Пристани — на метр.

«В готовность к отправке на Херсонщину приведены еще сотни сотрудников МЧС и десятки единиц техники. С нами вся Россия!» — написал он.

Украинские военные ударили по Каховской ГЭС утром 6 июня. Верхняя часть объекта оказалась разрушена, пострадали задвижки — начался неконтролируемый сброс воды. Из-за этого произошло подтопление населенных пунктов. В больницы на фоне случившегося попали более 50 жителей. Известно о восьми погибших.