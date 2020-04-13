Саксофонист провел концерт на балконе в Петербурге

Видео с выступлением опубликовали в интернете.

«Обычный питерский двор», — прокомментировал ролик один из зрителей.

Многие жители дома вышли на свои балконы, чтобы насладиться музыкой. Из-за того, что люди соблюдают режим самоизоляции, музыкант собрал достаточно большую аудиторию.