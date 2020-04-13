Саксофонист провел концерт на балконе в Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестный саксофонист устроил концерт на балконе своего дома. Мужчина решил порадовать своих соседей. Он проживает на Крестовском острове. Об этом написал сайт myrussia.life.
Видео с выступлением опубликовали в интернете.
«Обычный питерский двор», — прокомментировал ролик один из зрителей.
Многие жители дома вышли на свои балконы, чтобы насладиться музыкой. Из-за того, что люди соблюдают режим самоизоляции, музыкант собрал достаточно большую аудиторию.