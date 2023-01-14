Общество 14 января 2023, 16:14 Сайты ООН и турецкого агентства Anadolu призвали заблокировать в России Военная прокуратура призвала заблокировать сайты ООН и турецкого агентства Anadolu Christin Hume / Unsplash

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Находящаяся во Владимирской области 19-я военная прокуратура обратилась в суд с иском о блокировке сайтов ООН и турецкого информационного агентства Anadolu. В Ленинском районном суде Владимирской области рассказали ТАСС, что в качестве заинтересованного лица указали региональное отделение Роскомнадзора.

«В иске содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr. Истцом выступает 19-я военная прокуратура армии», — рассказали агентству в суде.

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Собеседник издания не уточнил суть претензий. Слушание по делу назначили на 27 января.

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В ноябре военная прокуратура уже обращалась в Ленинский районный суд Владимирской области с требованием запретить в России сайты некоторых СМИ. Тогда под ограничения попали издания «Викиновости», сайт RTVI, портал NUR.kz из Казахстана и одна из страниц на Livejournal. Позже стал недоступен сайт «Новой газеты». Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсу. До этого издание предупреждали о недопустимости публикации материалов СМИ-иноагентов без специальной маркировки.